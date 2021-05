Emilie Nef Naf bientôt le mariage avec Jérémy Menez ? "J'ai toujours rêvé de me marier" (Interview)

Si vous pensiez tout savoir sur Emilie Nef Naf, attendez de lire son livre autobiographique "Comme un air de Cendrillon". La gagnante de Secret Story 3 se confie comme jamais sur sa vie marquée par un père absent, un beau-père violent, une relation toxique avec le basketteur Bruno Cerella ou encore par la naissance de ses deux enfants, Maëlla et Menzo, avec Jérémy Ménez. Vous allez d'ailleurs apprendre pas mal de choses sur ses histoires avec Bruno et le footballeur.

"J'ai tout fait pour qu'il me déteste"

Alors que Emilie Nef Naf et Bruno Cerella paraissaient plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux, leur love story était loin d'être rose dans l'intimité. Le sportif était régulièrement infidèle et menteur, mais il arrivait toujours à trouver les bons mots pour récupérer Emilie. Aujourd'hui, le contact est totalement rompu : "Quand je me suis séparée de lui, j'ai tout fait pour qu'il me déteste et je pense que j'ai réussi", confie la participante à Mamans & Célèbres en interview avec PRBK.

Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez, bientôt le mariage ?

Après sa rupture définitive avec Bruno, Emilie Nef Naf, qui a répondu à la polémique sur Les Anges, s'est de nouveau remise en couple avec Jérémy Ménez. Ils sont toujours ensemble, mais envisagent-ils de se marier un jour ? "J'ai toujours rêvé de me marier. Maintenant, on n'a pas prévu ça, du coup, pas encore. C'est quand même un rêve de petite fille, un rêve de princesse, de pouvoir porter cette belle robe", nous confie l'auteure de "Comme un air de Cendrillon". Et avoir un troisième enfant, cela est-il dans leurs projets ? La réponse dans la vidéo dispo dans notre diaporama 😉

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.