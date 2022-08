Elsa Dasc : "Avoir un enfant ne sera jamais une chose simple pour moi", son combat bouleversant pour devenir maman

"C'est pour quand le bébé ?", Elsa Dasc en a visiblement ras le bol qu'on lui pose cette question. L'ancienne candidate de télé-réalité, qui est mariée avec son chéri Arthur depuis 2019, y a répondu une bonne fois pour toute en publiant un bouleversant post Instagram ce dimanche 7 août 2022. Dedans, elle se confie sur son combat pour devenir maman. "Je lutte en privé depuis 1 an et demi avec la fertilité. Avoir un enfant ne sera jamais une chose simple pour moi. C'est trop tôt et très dur pour moi de prendre la parole à voix haute pour expliquer, je me sens encore très vulnérable face à ce sujet , qui pourtant touche 1 femme sur 10" débute-t-elle.

"Le moment le plus angoissant et fatiguant de toute ma vie"

"Tout a commencé quand j'ai découvert, en avril dernier, par une échographie, que j'avais une inflammation des trompes. De là s'est enchaîné d'innombrables rdv pour arriver à cette opération 'la coelioscopie hysteroscopie' qui permet de déboucher mes trompes. On a découvert suite à ça que j'avais une endométriose partielle, qu'on a réussi à enlever avec une opération de 3h", poursuit l'ex d'Adrien Laurent, avant d'ajouter : "Malgré le succès de l'opération, le lendemain, mon corps n'a pas supporté. Le risque zéro n'existe pas. 24h après, j'ai subi une hémorragie interne, perte d'hémoglobine, anémie... Je ne comprenais plus rien et là tout s'est accéléré : scanner, transfusion et deuxième opération d'urgence. Sans doute le moment le plus angoissant et fatiguant de toute ma vie".

"Je t'aimerai toute ma vie"

Après avoir rendu hommage au personnel médical, celle qui a été recadrée par Hugo Clément après des photos avec des animaux, a tenu à remercier ses proches et plus particulièrement son chéri Arthur.