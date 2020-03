Elo (Mariés au premier regard 2020) revient sur sa relation avec Adrien et tacle Rémi

Si Delphine et Romain et Elodie et Joachim sont toujours en couple plusieurs mois après le tournage de Mariés au premier regard 2020, tous les candidats n'ont pas eu la chance de trouver le grand amour. Pour certains, le mariage a même vite tourné au vinaigre.

Sa relation avec Adrien ? "La prod était au courant"

Mariée avec Rémi dans l'émission de M6, Elo a aussi eu une relation avec Adrien comme l'a dévoilé Mélodie dans une interview. Une histoire qui ne date pas d'hier ! Ce jeudi 5 mars, Elo s'est confiée sur leur couple sur Instagram. "Je connais Adrien, c'est un ex certes. Ça a duré tout au plus un mois et c'était il y a cinq ans, la prod était au courant." a expliqué la candidate qui ajoute : "On est restés en bons termes avec Adrien car c'est le meilleur ami de ma copine d'enfance. (...) On est souvent amenés à se croiser. J'ai essayé de rassurer Rémi sur ce point là mais il était en boucle sans cesse."

"On est rentrés dans une relation malsaine"

Et d'ailleurs, en parlant de sa relation avec Rémi, Elo en a des choses à dire ! Dans ses stories, elle est revenue sur plusieurs "incidents" comme la nuit où elle n'a pas dormi avec lui. A ce sujet, elle explique : "Rémi savait très bien où j'étais. Je lui ai demandé plusieurs fois de baisser la clim, à l'époque j'étais très sensible au niveau des angines. Il avait trop chaud et il n'a pas voulu donc je suis simplement allée dans la deuxième chambre qu'on avait dans notre suite. Je ne me suis pas volatilisée, je l'avais prévenue et je ne suis pas allée voir un autre homme."

La candidate évoque aussi la soirée du baptême où elle s'est rendue après leur voyage de noces. "La relation était déjà très houleuse donc les experts nous avaient conseillé de prendre du recul chacun de notre côté. Quand j'étais avec mes proches, j'avais besoin d'être avec eux. Je lui avais expliqué ce que je faisais le week-end. Je n'ai jamais reproché à Rémi de m'envoyer des messages, au contraire mais ce soir là, ce n'était pas des messages bienveillants, c'était des reproches" confie Elo qui confie aussi : "On est rentrés dans une relation malsaine". C'est un peu plus tard qu'ils ont rompu".

Elo termine d'ailleurs ses stories avec un tacle envers son ex. Rémi a en effet à plusieurs reprises critiqué le montage de l'émission. "Je me reconnais totalement dans ce que j'ai vu. Si ce n'est pas le cas pour certains, il faut se remettre en question" a-t-elle lâché. A bon entendeur...