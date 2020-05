Dynastie saison 3 : la fin d'abord imaginée et ce qui nous attend dans la saison 4

Auparavant diffusée en US+24 sur Netflix, Dynastie n'est plus disponible à l'heure américaine sur la plateforme : en octobre 2019, on apprenait que la saison 3 serait mise en ligne en une seule fois. Et ce n'est pas le seul événement qui est venu perturber la série cette année. En plus d'accueillir une nouvelle Cristal et une nouvelle Alexis, la série diffusée sur la CW aux USA a été touchée par la crise liée au Covid-19. Deux épisodes ont dû être supprimés puisque le tournage a dû être arrêté.

La fin d'abord imaginée pour la saison 3 de Dynastie

Interrogé par TVLine, le showrunner Josh Reims s'est confié sur les deux épisodes supprimés de la saison 3 de Dynastie. Dans le final, nous aurions dû assister... au mariage entre Fallon (Eizabeth Gillies) et Liam (Adam Huber) ! Mais la fin de la saison n'aurait pas été rose pour tout le monde. "L'épisode 20 recalibre toutes les relations pour nous emmener vers les deux derniers épisodes. Blake devait partir en guerre contre Alex, Jeff et Adam" tease le showrunner. Autre chose en préparation du côté des scénaristes : une nouvelle histoire d'amour pour Sam.

Ce qui nous attend dans la saison 4

Des intrigues qui devraient bien être au programme de la saison 4, déjà commandée par la CW. "Nous avons construit cette intrigue sur le mariage depuis tellement longtemps, ce serait comme tricher avec le public si on ne leur donnait pas ça." a-t-il confié, toujours à TVLine. Josh Reims a cependant confié qu'il allait devoir retravailler le scénario afin que l'épisode 2 n'ait pas l'air d'une fin de saison. Le showrunner prévoit aussi la suite des tensions entre Blake et les moldaves. "Ce n'est pas terminé. Je ne peux pas dire s'il y aura un massacre ou non mais ils vont revenir" a-t-il teasé. La saison 4 de Dynastie ne devrait pas débuter avant 2021 aux Etats-Unis.