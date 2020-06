Dylan Minnette, Brandon Flynn... avec qui les acteurs de 13 Reasons Why sont-ils en couple ?

CEUX QUI SONT CASÉS

Parmi les stars du casting de la série, certains ont déjà trouvé l'amour. Quelques uns sont même mariés.

Dylan Minnette (Clay)

Non, l'interprète de Clay Jensen dans 13 Reasons Why n'est pas un coeur à prendre. L'acteur Dylan Minnette est en couple avec Lydia Night. Chanteuse dans les groupes de rock The Regrettes et Pretty Little Demons, elle est avec le héros de la série Netflix depuis 2018. Avant cela, il était sorti avec Kerris Dorsey qui jouait dans la série Ray Donovan.