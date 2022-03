Drismer et PCN : "on est des mecs fous", l'origine du buzz de Bintou et son "Ouh hi ouh ha ha" dévoilée

"Ouh hi ouh ha ha". Vous entendez tout le monde chantonner cet air depuis quelques jours ? Vous pouvez remercier Drismer et PCN, les deux rappeurs à l'origine du freestyle Bintou qui sample Witch Doctor et qui se retrouve aujourd'hui au centre d'un succès aussi fou que kiffant. Et forcément, quand on écoute ce titre et que l'on découvre son mini clip improbable tourné dans un igloo (voir ci-dessous), une question se pose : comment le duo en est venu à créer une telle oeuvre ?

"Nous, on est des mecs fous", Drismer et PCN sur l'origine de leur buzz

Bonne nouvelle, on a la réponse. A l'occasion d'une interview accordée à Konbini, PCN a dévoilé les coulisses de leur coup de génie, "Nous, on est des mecs fous, en fait. L'inspiration vient comme ça, la musique vient toute seule, c'est dans nos veines". Toutefois, il l'a confessé, ses veines ont tout de même eu besoin d'un coup de pouce de la télévision et du hasard pour se mettre à chauffer, "Je regardais des vieux cartoons avec ma petite soeur et j'ai eu la mélodie en tête. Par hasard, quelques jours plus tard, mon beatmaker m'a envoyé une instru avec le même sample de Witch Doctors".

Or, comme l'a toujours dit le brave Gibbs de NCIS : il ne faut jamais croire aux coïncidences. Aussi, PCN s'est empressé de montrer ça à Drismer, persuadé qu'il y avait un truc à en tirer. Et forcément, son pote a halluciné en l'écoutant. "Il m'a envoyé le gimmick du refrain, je me suis dit c'est un génie, il est trop fort", a révélé Drismer, qui a ensuite ajouté, "On est allés au studio pour poser quatre sons, dont celui-ci".