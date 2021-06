Dragon Ball Z : un nouveau film en live-action par Zack Snyder ? Le réalisateur se confie

300, Watchmen, Man of Steel, Batman V Superman, Justice League... c'est peu dire que Zack Snyder connait le monde des comics comme sa poche. Ces dernières années, le réalisateur a su apporter une autre dimension au genre à travers un esthétisme unique et un sens du récit différent de tout ce qui a pu être fait à côté. De quoi le motiver à se lancer dans un nouveau défi ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir le YouTubeur Tyrone Magnus.

Un film live-action DBZ par Zack Snyder ?

A l'occasion d'une longue interview (50 minutes) pour sa chaîne, le vidéaste a en effet interrogé Zack Snyder sur un potentiel intérêt de sa part pour le monde des anime, "Est-ce que vous pourriez faire un film adapté d'un anime ? Et plus spécifiquement, un film Dragon Ball Z ?". Et visiblement, le réalisateur ne semble pas échaudé par les récents échecs américains dans le monde des adaptations (Dragon Ball Evolution, Death Note 2017, Ghost In The Shell).

"C'est quelque chose que je pourrais considérer. Si l'intention est bonne" a-t-il ainsi répondu dans un premier temps, avant d'ajouter ensuite, "Mais oui, absolument. Je pourrais participer à un remake d'un anime ou à un film en live-action". Une déclaration surprenante ? Pas vraiment. Il l'a notamment précisé, il est un véritable fan du genre, "Ca pourrait être vraiment fun, parce que j'adore l'animation. Je regarde énormément d'anime avec mon enfant, qui est d'ailleurs trop jeune pour ça, mais on en regarde quand même !"

Et pourquoi pas...

Un film Dragon Ball par Zack Snyder ? C'est loin d'être la pire des idées. Quand on sait que Netflix prépare une série live-action sur One Piece (qui semble pourtant inadaptable en terme de chara-design) et qu'il sera dans tous les cas difficile de faire pire que le film Dragon Ball Evolution, on a envie d'y croire. En espérant tout de même que l'univers sombre de Snyder ne fasse pas perdre l'humour inégalable d'Akira Toriyama.

En attendant, c'est un 21ème film d'animation qui est actuellement en préparation par la Toei, qui pourrait par ailleurs permettre de relancer la franchise Super. C'est toujours mieux que rien.