Dr Stone : la fin du manga confirmée, la date du dernier chapitre dévoilée

La fin de Dr Stone enfin datée ?

Publié en France par Glénat, c'est le 6 mars 2017 que Dr. Stone écrit par Riichirō Inagaki et dessiné par Boichi a fait ses grands débuts au Japon dans le Weekly Shōnen Jump de Shūeisha. Un jour important dans son histoire qui a visiblement inspiré le duo de créateurs. Si l'on se fie aux récentes révélations, c'est en effet à cette (presque) même date, cette année, que le désormais cultissime manga devrait prendre fin.

Tandis que le binôme révélait que Dr Stone était entré dans son arc final en septembre 2021, il vient cette fois-ci de profiter du WSJ n°13 pour révéler une grande (et triste) nouvelle : son climax approche et devrait normalement être dévoilé dans le prochain numéro du magazine attendu... le 7 mars 2022.

Un chapitre très spécial à venir

Oui, vous avez bien lu, c'est donc à cette date que le manga devrait prendre officiellement fin à travers le chapitre n°232. On préfère utiliser le conditionnel pour le moment puisque, dans les faits, il n'est pas impossible qu'un épilogue soit ensuite présenté. Malgré tout, il ne fait aucun doute que Riichirō Inagaki et Boichi préparent quelque chose d'épique et exceptionnel pour ce chapitre. La raison ? Il a déjà été précisé que celui-ci sera composé de 26 pages (bien plus long qu'habituellement) et que l'une d'entre elles sera en couleurs.

De même, Boichi n'a pu s'empêcher de faire une petite déclaration qui nous fait clairement comprendre qu'une page est en train d'être tournée. "Ces 5 dernières années passées avec Dr Stone ont été stupéfiantes, incroyables, excitantes et dynamiques !", a-t-il notamment révélé dans le Weekly Shōnen Jump.

Bref, vous l'aurez compris, si l'anime Dr Stone devrait revenir en 2023 avec une saison 3, le manga est quant à lui sur le point de s'arrêter. Et clairement, on n'est pas prêt...