Disparue pendant plusieurs jours, Jade a été retrouvée : certains (dont des stars) craignent un fake, la mère réagit

La même disparition qu'il y a deux ans ?

Mais alors pourquoi ces commentaires ? Capucine Anav elle-même fait partie de ceux qui doutent : "J'étais à fond dans cette histoire, j'ai même reposté la disparition inquiétante de sa maman... mais après avoir vu sur Facebook qu'il y a 2 ans, elle avait déjà disparu de la même manière puis réapparu de la même manière aussi, je me pose des questions" a-t-elle lâché en com avant d'insister "J'espère sincèrement madame Karine Gélain que vous nous prenez pas pour des cons avec des histoires aussi graves."

Il y a deux ans, en mars 2020, Karin Gelin publiait en effet sur Facebook un message qui rappelle forcément cette inquiétante disparition : "On a eu des nouvelles plus ou moins rassurantes de Jade, elle est en vie on ne sait pas où elle est, nous espérons son retour prochainement. (...) Après 7 jours interminables d'angoisse, Jade est à la maison, merci pour votre soutien et votre bienveillance, votre mobilisation. Merci du fond du coeur, j'essaie de vous répondre individuellement mais là, je suis épuisée, le contre-coup."

"Je suis sans voix par le déferlement de haine"

Face à ces nombreuses interrogations, la mère de Jade s'est justifiée sur Instagram. Elle tient d'abord à justifier la base : "J'ai bien une fille qui s'appelle Jade, âgée aujourd'hui de 18 ans". Puis elle revient sur cette précédente disparition : "En 2020, elle a bien fait une fugue inquiétante d'une semaine. Etant dévastée à l'époque, j'avais lancé un appel de détresse sur les réseaux". Une grosse peur qui laissé des traces.

Elle poursuit : "Suite à cet épisode, il a été convenu avec Jade que, tant qu'elle habitait avec moi, elle m'informait dès qu'elle rentrait après 21h. La nuit du 24 au 25, Jade n'est pas rentrée, son téléphone éteint... J'ai paniqué. Jade n'avait jamais failli à sa parole depuis 2020, j'ai donc lancé une alerte sur les réseaux afin d'avoir le plus rapidement possible des informations pour ne pas revivre les événements traumatisants de 2020".

Choquée par tous ces messages de doutes et ces accusations, elle vit un second choc après son extrême inquiétude à propos de sa fille : "J'aurais tellement préféré que cela ne soit qu'un mauvais rêve. Je suis sans voix par le déferlement de haine provoqué par des personnes qui supputent des réalités. J'ai été surprise d'apprendre ainsi qu'une adolescente ne pouvait jamais disparaître sans donner signe de vie plus d'une fois dans sa vie. Je suis vraiment attristée que des personnes puissent trouver du plaisir à m'insulter et me menacer je vous plains sincèrement".