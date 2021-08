Disparu à jamais : une saison 2 est-elle possible ?

"J'ai signé un contrat en 2018 avec Netflix prévoyant l'adaptation de 14 de mes livres", a confié Harlan Coben dans une interview pour le Journal du Dimanche. La dernière adaptation en date est Disparu à jamais. Il s'agit là de la première adaptation française d'un roman de l'auteur, avec Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Millier et Nailia Harzoune au casting. On y suit l'histoire de Guillaume, qui 10 ans après les meurtres de son frère Fred et sa petite amie Sonia, voit sa petite amie Judith disparaître du jour au lendemain. Il se lance alors à sa recherche et déterre, sans se douter, des sombres secrets du passé.

Une saison 2 pour Disparu à jamais

Si vous avez regardé Disparu à jamais, vous savez qu'elle se termine par une fin fermée qui laisse peu de place à une saison 2. Une saison 2 est toujours envisageable, avec une intrigue libre, mais la création française est présentée comme une mini-série de 5 épisodes.

La suite ne semble donc pas dans les petits papiers de Netflix d'autant plus que de nouveaux épisodes n'auraient pas grand intérêt puisque l'intrigue est terminée. Et puis, Harlan Coben n'a écrit qu'un seul roman de Disparu à jamais. Nous allons donc sûrement devoir nous contenter d'une seule saison, comme ce fut le cas pour Dans les bois, Intimidation et Innocent.

"Il faut trahir un roman pour réussir une série"

Il y a d'ailleurs pas mal de différences entre le livre et la série Disparu à jamais : "J'ai toujours pensé que la meilleure adaptation d'une oeuvre littéraire était celle qui s'en éloignait le plus. Il faut trahir un roman pour réussir une série, qui ne doit pas se contenter d'être un copier-coller (...) Je suis à chaque fois très attentif au fait que le suspense ne tue pas l'émotion, et en même temps je veille à ce que les rebondissements cueillent le spectateur quand il ne s'y attend pas", explique l'auteur américain.