Disneyland : un film sur la création du célèbre parc d'attractions serait en production

Les attractions de Disneyland Paris n'ont plus de secrets pour vous ? Vous dépensez votre argent de poche en peluches Mickey et Donald chaque mois et vous avez déjà votre pass pour le festival Halloween ? Votre album photos est rempli de selfies pris aux côtés de tous les personnages du parc ? Alors cet article est fait pour vous.

Un film sur Disneyland en préparation

C'est Deadline qui a dévoilé l'information, Disney Studios aurait lancé la production d'un film centré... sur Disneyland. A travers ce nouveau projet qui pourrait être réalisé par David Gordon Green (le cinéaste à l'origine du film Halloween Kills, attendu cet automne au cinéma), on devrait suivre le parcours de combattant de Walt Disney afin de donner vie à "l'endroit le plus joyeux sur Terre", ouvert en 1955 en Californie (USA).

Côté scénario, c'est l'auteur Evan Spiliotopoulos - déjà derrière le récent film live-action La Belle et la Bête, qui aurait été choisi par le studio pour imaginer cette formidable aventure. En revanche, on ne connait aucun détail précis sur l'intrigue et on ne sait donc pas si ce projet aura pour but de se concentrer exclusivement sur la bataille de Walt Disney pour créer ce parc ou s'il nous plongera également dans les coulisses secrets de la fabrication de chacune des attractions les plus cultes. Néanmoins, avec une diffusion prévue sur Disney+, on peut espérer un résultat à la fois magique et familial et non quelque chose de trop sérieux centré uniquement sur le côté juridique / architectural du projet.

Pour l'anecdote, Walt Disney a déjà été incarné au cinéma. En 2013, l'acteur Tom Hanks était en effet choisi pour le porter à l'écran dans l'excellent film Dans l'ombre de Mary. Sera-t-il de nouveau casté pour le rôle ? A suivre.