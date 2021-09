Disneyland Paris célèbre les vilains avec un Festival Halloween Disney 2021 entre frissons et rêve

Place aux méchants !

Cette année, pour Halloween, les méchants vont envahir le parc ! Vous pourrez par exemple rencontrer Maléfique sous sa forme originelle, mais aussi sous forme de dragon aussi impressionnant et beau que flippant ! Coup de chaud garanti ! Capitaine Crochet et Monsieur Mouche, la Méchante Reine, Jafar, Ursula, Hadès, la terrible sorcière de Blanche-Neige, Cruella, Gaston et bien d'autres seront eux aussi de la partie ! Si vous êtes plus team gentils, pas de souci, Mickey, Minnie, Stitch &co. seront bien entendu là aussi dans des costumes d'Halloween.