Disneyland Paris version Minecraft : une réplique magique du célèbre parc d'attractions

Disneyland Paris s'invite dans Minecraft

Après la joueuse d'Animal Crossing qui a créé une déco Harry Potter de dingue, c'est au tour de joueurs de Minecraft de dévoiler leur version de Disneyland Paris. Ce projet complètement fou, baptisé MagicCraft, a réuni plus de 100 000 gamers et pas moins de 5 ans de travail pour cette reproduction canon du célèbre parc d'attractions Disney.

Les joueurs de Minecraft avaient posté un teaser vidéo sur YouTube en avril 2020, histoire de montrer à quoi ressemblait leur Disneyland Paris dans le jeu vidéo. Et clairement, la magie et la féerie de l'endroit ont bien été dupliqués ! Ce sont les nombreux fans de Disney qui vont être contents.

Tous les détails y sont reproduits

Pour rappel, Disneyland Paris a rouvert ses portes le 15 juillet 2020 avec des changements à cause de la pandémie de coronavirus. Une réouverture qui avait été très attendue et avait bénéficié pour l'occasion d'une pub TV avec la chanson Un jour mon prince viendra, remixée pro LGBT. Et si vous ne pouvez pas encore vous déplacer pour aller ou retourner au parc d'attractions de Marne-la-Vallée, vous pouvez toujours patienter avec cette belle restitution sur Minecraft.

Tous les détails sont présents : le château de La Belle au bois dormant, Main Street, le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, les poupées de It's Small World, le fameux Hyperspace Mountain, le Big Thunder Mountain... Bref, vous pourrez visiter Fantasyland, Discoveryland ou encore Adventureland de chez vous. Mais les gamers devront bientôt ajouter des zones à cette version, car le parc Disney va s'agrandir d'ici 2023 avec la création de nouveaux lieux dédiés à Marvel, Star Wars et La Reine des neiges.