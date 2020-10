Disneyland Paris : avec le Standby Pass, réservez un créneau horaire pour les attractions populaires

Fermé pendant 4 mois à cause du coronavirus, Disneyland Paris rouvrait ses portes le 15 juillet dernier. Une réouverture particulière puisque le parc d'attraction de Marne-la-Vallée, en région parisienne, comme tous les autres, doit respecter de nouvelles mesures d'hygiène et de sécurité. Après avoir mis en place des mesures rassurantes pour les employés et les visiteurs, Disneyland s'apprête à lancer le Standby Pass.

Standby Pass, un nouveau service de l'application officielle Disneyland Paris

Il s'agit d'un nouveau service disponible sur l'application officielle Disneyland Paris permettant de réserver un créneau horaire pour les attractions les plus populaires. Le but, en plus de faciliter le respect de la distanciation sociale dans les files d'attente : optimiser les temps de présence aux attractions les plus populaires du Parc Disneyland et du Parc Walt Disney Studios et ainsi profiter davantage des autres expériences proposées dans les Parcs Disney.

Quelles attractions concernées ?

Dès le 6 octobre, cette option sera disponible pour le Crush's Coaster et sera ensuite développée pour les attractions Dumbo the Flying Elephant, Peter Pan's Flight, Big Thunder Mountain, Star Wars Hyperspace Mountain, Autopia, The Twilight Zone Tower of Terror et Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy. Pour en profiter, il suffit simplement de télécharger l'appli, créer son compte Disney, réserver le Standby Pass pour soi ou plusieurs personnes et, à l'heure choisie, de présenter le QR code. Le plus dur reste de ne pas crier dans les attractions.