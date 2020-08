Disney+ : découvrez le visage de l'héroïne de la série sur Cassian Andor avec Diego Luna

Lancée début avril en France, Disney+ entend bien capitaliser sur les univers les plus populaires du célèbre studio. A commencer par Marvel avec l'arrivée de plusieurs séries dont WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Loki ou encore un show centré sur Hawkeye. Mais Star Wars est aussi au coeur des projets de la plateforme. Après le succès de The Mandalorian (la saison 2 est en préparation), plusieurs autres séries sont en développement dont une centrée sur Obi Wan Kenobi avec Ewan McGregor et une autre sur Cassian Andor.

Adria Arjona sera l'actrice principale de la série sur Cassian Andor

En plus de Diego Luna et Alan Tudyk (qui donnera de nouveau de la voix pour incarner K-2SO), la série sur Cassian Andor vient de trouver son héroïne selon la presse US. C'est Adria Arjona qui devrait incarner un personnage important dans la série prequel de Rogue One : A Star Wars Story, sorti en salles en 2016. Aucun détail n'a été dévoilé au sujet du personnage qu'incarnera l'actrice. Adria Arjona a précédemment joué dans les films 6 Underground et Triple Frontière ainsi que dans les séries Good Omens et True Detective.