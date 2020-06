Diam's dénonce le star system et les artistes qui "se donnent un genre"

Depuis l'arrêt de sa carrière en 2012, Mélanie Georgiades, plus connue sous le pseudo Diam's, se fait discrète. Fini le rap, mais pas l'écriture : outre quelques projets dans le design ou dans l'associatif (elle a notamment soutenu une association venant en aide aux enfants défavorisés), elle publie Autobiographie en 2012, puis Mélanie, française et musulmane, en 2015. C'est d'ailleurs un extrait de ce dernier livre que l'ex-chanteuse a partagé en story Instagram ce dimanche 7 juin 2020.

Le star system, à l'origine de l'arrêt de sa carrière ?

Dans celui-ci, la maman de Maryam et Abraham y dénonce le star system, en partie responsable de son départ de la scène musicale et médiatique. "J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu après avoir tout gagné dans le business de la musique mais aussi tout perdu humainement. J'avais besoin de souffler, de recouvrer 'une vie normale', avec des gens 'normaux' et l'humilité", confie celle qui a eu un succès fulgurant avec ses tubes La Boulette, Jeune demoiselle ou encore Confessions nocturnes.

Diam's dénonce les stars qui "se donnent un genre"

Sans citer de nom, elle a ensuite clashé les artistes, et potentiellement les rappeurs et rappeuses français(es), qui, selon elle, "se donnent un genre" : "Il ne faut pas se leurrer lorsque vous êtes célèbre et admiré vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachées derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir le mystère sur elles". Des propos qui risquent de ne pas plaire à certain(e)s...