Mélanie Georgiades (Diam's) a un nouveau projet, et ce n'est pas dans la musique

Celle qui s'est fait connaître sous le pseudonyme de Diam's a précisé que sur ce compte, elle veut "partager son amour du design et de l'architecture ainsi que ses propres projets". Volmar Manuel, un designer installé à Marrakech, a aussi tagué @home_by_mel dans une story Insta. Une vidéo dans laquelle il a dévoilé des appartements sur un logiciel de design avec l'inscription "Work in progress". Mélanie Georgiades va-t-elle devenir la future designer tendance, comme Sophie Ferjani ou encore Sarah Lavoine ?

Une nouvelle vie loin de la musique

Alors que l'ex star du rap n'a pas donné plus de détails sur ce nouveau projet de design, elle avait déjà eu d'autres projets en dehors de la chanson. Comme par exemple sa marque de papeterie baptisée Mel by Mel ou encore l'association Big Up Project qu'elle a créé pour aider les enfants orphelins en Afrique.

Mais surtout, depuis son retrait de la musique, Mélanie Georgiades se concentre complètement sur sa vie de famille. Mère de deux enfants, Maryam et Abraham, elle profite de passer du temps avec ses bouts de choux et son mari Faouzi Tarkhani. Une vie tranquille loin de la médiatisation et de la France, qu'elle a quitté pour aller vivre en Arabie Saoudite.