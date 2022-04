Diam's enfin de retour en 2022 : nouveau projet très spécial et puissant pour l'ancienne rappeuse

C'est une phrase que l'on ne pensait pas écrire un jour et pourtant : Diam's va bientôt faire son grand retour médiatique. Malheureusement, on préfère vous prévenir tout de suite, ne vous attendez pas à découvrir un nouvel album signé de l'emblématique rappeuse, elle qui ne se retrouve plus dans cet univers.

Diam's de retour avec un documentaire

Comme vient de l'annoncer BrutX - la plateforme de streaming de Brut, c'est à travers un documentaire très spécial qui sera prochainement ajouté au sein de son catalogue que la star reviendra sur nos écrans. Au programme ? Intitulé Salam, ce projet écrit et réalisé par Mélanie Diam's, Houda Benyamina et Anne Cissé sera l'occasion pour l'artiste de dévoiler l'envers du décor de sa vie ces dernières années, régulièrement la source de fantasmes et rumeurs.

"Dans Salam, Diam's se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'Islam, peut-on ainsi lire dans le communiqué. Elle révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire". Une prise de parole rare mais importante pour l'interprète de "Confessions nocturnes", qui aurait notamment pensé au suicide il y a quelques années.

Salam présenté à Cannes

Pour l'heure, aucune image n'a encore été dévoilée et aucun détail n'a été précisé sur les révélations à venir dans ce projet. Néanmoins, preuve que ce documentaire ne ressemblera à aucun autre et devrait être marqué par quelques moments puissants et bouleversants, il bénéficiera d'une projection en avant-première et d'une séance spéciale lors du Festival de Cannes qui débutera le 17 mai prochain.

A noter que la date de sortie de Salam sur BrutX n'a pas encore été confirmée.