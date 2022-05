Diam's de retour, elle se confie : "J'ai été folle", "j'ai été shootée", "j'aurais dû être morte"

L'ex-star du rap revient sur ses addictions passées : "J'aurais dû être morte"

L'artiste et maman a aussi avoué : "J'ai l'impression de revenir de la mort. J'aurais dû être morte. Généralement, les artistes ne sont plus là pour nous raconter pourquoi ils sont tombés dans les addictions, comme Amy Winehouse, pourquoi ils se sont tirés une balle dans la tête, comme Kurt Cobain".

Et pour celle qui se faisait appeler Diam's, c'est la religion qui l'a sauvée. "Si je n'avais pas ouvert le Coran un soir sur une plage de l'île Maurice et trouvé un sens à ma vie, je pense que je me serais vraiment foutue en l'air" a-t-elle déclaré, "À ce moment-là, j'étais encore à me battre pour les miens qui me disaient accroche-toi. Or moi, j'avais l'impression que tout était vain...".

"Je rentrais dans une salle pleine et j'étais vide"

Elle a aussi évoqué "la dualité Diam's-Mélanie". "Les gens t'adulent et toi tu ne vas pas bien. Et on te dit : 'Tu ne peux pas ne pas aller bien, avec tout ce que tu as, tu es millionnaire alors que des gens n'ont pas à manger'. On te fait culpabiliser, on te considère comme une ingrate. Alors tu vas encore plus mal" a-t-elle précisé, "C'est hyper violent, car je sais bien que des gens vivent dans la misère, mais moi, à ce moment-là, je ne vais vraiment pas bien. C'est le lot de tous les gens qui ont traversé des dépressions, des maladies psychologiques".