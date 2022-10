Deux acteurs d'Un si grand soleil en couple dans la vraie vie, l'incroyable histoire dévoilée

Deux acteurs d'Un si grand soleil en couple

Tandis que les scénaristes d'Un si grand soleil - à l'instar de ceux de Plus belle la vie ou Demain nous appartient, sont régulièrement sadiques envers les personnages et n'hésitent pas à plonger les couples dans des situations toujours plus compliquées, cette vision très spécifique et déprimante de l'amour ne semble pas avoir de conséquences sur les comédiens.

A l'occasion d'une interview accordée à Midi-Libre, Malya Roman (Elise) et Hubert Benhamdine (Christophe) ont en effet officialisé... leur relation. Et visiblement, si le coup de foudre a été immédiat, "Quand on a partagé nos premières scènes, ça a été une évidence", Cupidon a néanmoins dû se montrer patient avant de permettre une telle évidence. "Ça s'est passé un an après notre arrivée sur la quotidienne, ont-ils rappelé. Nous n'avions pas tourné jusqu'alors au sein des mêmes équipes".

>> "Ça me retourne le bide" : une actrice traumatisée par une intrigue d'Un si grand soleil <<