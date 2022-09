"Ça me retourne le bide" : une actrice traumatisée par une intrigue d'Un si grand soleil

Qui a dit que les scénaristes de Plus belle la vie étaient les plus sadiques de la télévision ? Si les habitants du Mistral sur France 3 ont effectivement souffert durant des années, ceux de Montpellier sur France 2 ne sont également pas épargnés au niveau des intrigues. Et ce n'est pas Mélanie Maudran qui nous contredira.

Claire isolée après les agissements d'Hélène

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'interprète de Claire dans Un si grand soleil se retrouve au centre d'une histoire aussi WTF que glauque. Alors que l'héroïne et Hélène ont longtemps été de grandes amies, cette dernière - visiblement jalouse, a récemment tenté de la faire violer après l'avoir droguée et séquestrée. Ambiance.

Or, à la surprise générale, Hélène a réussi à s'en sortir en prétextant qu'elle avait été victime d'effets secondaires des suites d'une prise de médicaments. Une situation jugée injuste par Claire qui, à en croire la comédienne, se retrouve plus isolée que jamais, "Personne ne la comprend. Hélène a tenté de la faire violer, ce qui n'est pas rien. Ce ne sont pas des choses qu'on digère immédiatement."

Mélanie Maudran le rappelle pourtant à Télé Star, "Il s'est passé beaucoup de choses qui venaient d'Hélène et qui étaient uniquement des mauvaises intentions", ce qui fait que l'indifférence de ses proches est aujourd'hui difficile à vivre pour Claire, "Personne n'a l'air de bien comprendre la colère qu'elle a contre cette femme, mais moi je la trouve tout à fait compréhensible personnellement".

L'actrice et son personnage traumatisées par l'intrigue

En parlant de ses proches, il est compliqué de ne pas parler du couple entre Hélène et Victor aka... le père de Claire. Et là encore, sans surprise, l'actrice - première supportrice de son personnage, n'est pas fan de la direction prise par les scénaristes, "Ça me retourne le bide encore aujourd'hui. C'est leurs affaires, je ne veux plus m'en mêler".

Et du côté de Claire, qu'en est-il ? La situation est dramatique et invivable au quotidien, "Elle s'est beaucoup éloignée de son père parce que c'est vraiment la goutte d'eau. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas l'entendre." Selon Mélanie Maudran, ce couple lui est logiquement insupportable et lui ravive même ses propres traumas, "Elle ne peut pas concevoir que son père soit naïf à ce point-là et que cette fille-là puisse manipuler tout le monde comme ça donc elle a décidé de couper les ponts. (...) Elle se sent violée dans son intimité familiale".

Des propos inquiétants qui nous laissent clairement comprendre que cette histoire ne devrait pas bien se terminer. S'il est encore trop tôt pour savoir ce que préparent les auteurs, il apparait évident que l'avenir devrait s'assombrir pour l'un des personnages, "Comme Claire est devenue un peu parano par rapport à cette fille, elle s'imagine que tout ça est calculé, prémédité, et c'est insoutenable." A vos théories.