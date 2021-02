Détresse des étudiants : le YouTubeur Ramous pleure le suicide d'une amie étudiante "à l'abandon"

2020 et 2021 sont sans aucun doute les années les plus difficiles pour les étudiants à la fac notamment. Entre solitude, précarité, isolement ou encore idées noires, ils vivent un véritable enfer malgré les aides du gouvernement qui ne sont malheureusement pas suffisantes pour les aider à vivre correctement. Ils n'ont pas non plus accès à de nombreux jobs étudiants puisque les restaurants et bars sont fermés, comme les cinémas, les théâtres ou encore les stations de ski.

"Elle a été laissée à l'abandon"

Cette crise sanitaire pousse des étudiants à bout et certains vont jusqu'à même mettre fin à leurs jours pour ne plus subir cette situation. Le YouTubeur Ramous révèle notamment qu'une amie à lui s'est suicidée à cause de la précarité étudiante, tout en partageant sa colère contre le gouvernement : "Aujourd'hui, on vit une situation beaucoup trop grave et beaucoup trop banalisée par les gens, surtout par nos politiciens. Je suis en colère parce que je viens de perdre la soeur de mon meilleur ami, d'une mort tragique. J'ai l'impression que ce gouvernement s'en bat littéralement les cou*lles et qu'on nous prend pour des cons."

Le vidéaste continue : "Mon meilleur ami a sa soeur, la plus jeune, qui fait des études supérieures (...) Elle a mis toutes ses économies ainsi que celles de sa famille dans ses études supérieures. Ca fait des mois qu'ils sont tous dans la merde. Cette jeune fille était brillante, elle avait toute la vie devant elle, elle avait tout pour réussir. Mais qu'est ce qu'il s'est passé ? Elle a été laissée à l'abandon. Ils n'ont plus un sous et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ce matin, elle a été retrouvée pendue dans son appartement d'étudiant."