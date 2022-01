Destination Finale 6 : un nouvel épisode de la saga horrifique en préparation

Faire du neuf avec du vieux, c'est probablement l'adage préféré des producteurs d'Hollywood, toujours plus fainéants chaque année. Ainsi, après les retours des sagas Halloween avec les films Halloween Kills (2021) et Halloween Ends (2022), et Scream avec Scream 5 sorti ce mercredi 12 janvier 2022 au cinéma, c'est une autre franchise horrifique qui s'apprête à revenir sur nos écrans.

La mort va de nouveau frapper

D'après les informations du Hollywood Reporter, Jon Watts - qui vient de réaliser le succès planétaire Spider-Man : No Way Home, a en effet été chargé de donner vie à un nouvel épisode de Destination Finale. Selon le site américain, le réalisateur - qui ne devrait pas être derrière la caméra cette fois, serait actuellement en train de produire un sixième film sorti tout droit de son imagination.

Malheureusement, si on sait déjà que l'histoire sera co-écrite par les scénaristes Lori Evans Taylor et Guy Busick - à qui l'on doit notamment le réjouissant Wedding Nightmare (2019), l'intrigue est encore inconnue et on ne sait donc pas si certains personnages emblématiques seront de retour. Seule certitude, ce film ne passera pas par la case cinéma aux USA, puisque c'est la plateforme de streaming HBO Max qui le proposera au sein de son catalogue. Et pour la France ? Le mystère est encore total étant donné que le site n'est toujours pas disponible chez nous.

Sachant que la saga Chucky a été récemment adaptée en série et que Leatherface reviendra cette année avec un énième film Massacre à la tronçonneuse, il ne reste plus que Freddy et Jason, et on aura fait le tour des reboots des franchises d'horreur cultes !