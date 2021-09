Desperate Housewives : 5 moments de la série qui n'ont aucun sens

1. Ce gros problème avec la date du suicide de Mary Alice

C'est le (triste) événement qui ouvre Desperate Housewives : le suicide de Mary Alice (Brenda Strong). Mais saviez-vous que cette mort est au coeur de l'une des plus grosses incohérences de la série ? Pourquoi ? Dans l'épisode 1, en voix-off, elle explique s'être donnée la mort un jeudi. Sauf que sur sa pierre tombale, il est inscrit que Mary Alice est morte le 26 septembre 2004... qui tombait un dimanche. Dommage.

2. Les problèmes d'âges des enfants

S'il y a bien une chose qui n'est pas cohérente dans Desperate Housewives, c'est l'âge des enfants. Et plusieurs sont concernés. Comme par exemple MJ et Juanita : le fils de Susan (Teri Hatcher) et Mike (James Denton) est plus âgé que la fille de Carlos (Ricardo Chavira) et Gaby (Eva Longoria) puisqu'il naît dans la saison 4, avant même que Gabrielle soit enceinte. Sauf que dans la saison 6, Juanita fête ses 7 ans... alors que MJ en aurait 6 selon Mike. Les internautes ont aussi relevé pas mal d'incohérences sur les âges des enfants de Lynette et Tom mais aussi sur les âges de Zach et de John. Bref, même les scénaristes se sont perdus on dirait !