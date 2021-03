Descendants : un 4e film en préparation... version animée

Selon Deadline, les acteurs de la saga devraient reprendre leurs rôles (en voix-off) pour ce film, en plus de Dove Cameron et Mitchell Hope. On retrouvera notamment Sofia Carson (Evie), BooBoo Stewart (Jay), Sarah Jeffery (Audrey), Melanie Paxson (la Fée marraine), Dan Payne (La Bête) ou encore Cheyenne Jackson (Hades). Le film devrait aussi rendre hommage à Cameron Boyce qui incarnait Carlos. L'acteur ne sera pas remplacé et son l'absence de Carlos sera expliquée dans le film. Descendants : The Royal Wedding sera diffusé cet été aux Etats-Unis sur Disney Channel.