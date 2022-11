Des médicaments contre les cellules "cancérigeuses" ?! Cette star de télé-réalité ose un placement de produit honteux sur fond de délire complotiste

Cette star de télé-réalité fait la pub de médicaments contre les cellules "cancérigeuses" sur fond de délire complotiste

Toujours plus loin dans la bêtise et l'ignorance... Alors que des dérives autour des placements de produits d'influenceurs sont constatés de plus en plus souvent sur les réseaux, on a trouvé le summum du n'importe quoi. Sur Snapchat, une star de télé-réalité a assuré avoir trouvé un produit miracle qui guérit les cellules "cancérigeuses" (vive le français...). Un post sponsorisé sur fond de délire complotiste qui fait pas mal grincer des dents sur le web.

Nouvelle dinguerie de #dylanthiry " des glules ki gurisse les cellules cancerigeuses fini le cancer et en plus avec un code promo il a jur c est vrai kel hros ce Dylan @Aurelientache #blatarrnaque #balancetoninfluenceur #soutienbooba pic.twitter.com/hE84gD8yz0 — BLATOLOGUE specialiste en blatalogie (@blatologue) November 10, 2022

Un discours dangereux et une publicité qui a créé un tollé sur le web. De nombreux internautes se sont emportés contre lui. "Cancérigeuses' t'as pas des pilules pour parler mieux la France? Tu devrais avoir honte de vendre ce genre de poison et donner de l'espoir" ou bien "'Des gélules qui guérissent les cellules cancerigeuses 🤡 Fini le cancer et en plus avec un code promo 🤡 Il a juré c'est vrai. Quel héros ce Dylan" ont posté les internautes.

"Cancrigeuses" t'as pas des pilules pour parler mieux la France? Tu devrais avoir honte vendre ce genre de poisons et donner de l'espoir ... et aprs a va se filmer en train de prier !! https://t.co/AvQnBTOlmR — Tac de Tic&Tac (@tatidaniell) November 10, 2022

Franchement c'est eux le cancer, tous ces gens (pas que les influenceurs, beaucoup d'industriels aussi) qui exploitent l'ignorance, la misre, la maladie, l'espoir de gens condamns, pour leur vendre n'importe quoi...

Ces prdateurs qui reprent les proies faciles et les pillent — Babar le Rhinocros (@Babar_le_Rhino) November 10, 2022

Pauvre tche ambulante ... — Lemaire Morgane (@MorgaaneLmr) November 10, 2022

Il pense un peu aux gens qui sont atteints de cette maladie ?! Mais quelle horrible personne — la madr (@lamadre_33) November 10, 2022

Je peux vraiment pas le voir ce mec c'est trop. — Zoh. (@ZohritaAsh) November 10, 2022

Faut arrter ces gens l. Une plaie pour l'humanit. — Masked Trader (@Trader7Masked) November 10, 2022

Mais il est srieux?? C'est trs grave ce qu'il fait — Loli (@_happy_birdy_) November 10, 2022