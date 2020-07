Demain nous appartient : Victoire, Jessica, Hugo... ces personnages qu'on aimerait voir revenir

Les jumeaux Moreno

Son départ coïncide avec celui de Jessica Moreno (Garance Teillet), partie à Paris rejoindre son petit ami Mathias (Gulliver Benhadj) et suivre ses études dans une école de stylisme. De son côté, son frère jumeau, Dylan (Joaquim Fossi), a lui aussi quitté le show pour se consacrer à ses études d'art dramatique, et a juste refait une courte apparition le temps de quelques épisodes afin de présenter sa petite amie, Jenny Mendoza, incarnée par Chanel Victor, qu'il allait épouser quelques jours plus tard. On imagine d'ailleurs que les jumeaux Moreno ne devraient pas tarder à revenir afin de rencontrer Laura, la première fille de Christelle Moreno.