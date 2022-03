Demain nous appartient : une actrice victime de grossophobie, "C'est un fléau"

Arrivée au casting de Demain nous appartient en août 2021, Charlotte Gaccio est aujourd'hui pleinement adoptée des fans grâce à son personnage d'Audrey Roussel et à son histoire aussi riche qu'originale. De quoi faire le bonheur de la comédienne qui semble pleinement s'épanouir sur les plateaux de la série quotidienne de TF1 même si, elle l'a rappelé, elle doit régulièrement naviguer parmi les haters depuis les débuts de sa carrière...

Charlotte Gaccio victime de grossophobie

A l'occasion d'une interview accordée à Closer ce vendredi 4 mars 2022, la comédienne est en effet revenue sur un épisode traumatisant. En 2017, alors qu'elle profitait de son compte Instagram pour annoncer sa grossesse au public, elle avait rapidement eu le droit à de violentes réactions.

"Les photos ont été reprises partout. J'ai eu le malheur de lire les commentaires et j'ai halluciné de découvrir ce déferlement de haine, s'est-elle souvenue, encore marquée par cette situation. Des commentaires du genre 'Elle est grosse et moche donc si elle n'était pas pistonnée, elle ne serait pas comédienne !'. Je n'ai pas compris pourquoi autant de méchanceté alors que j'annonçais une heureuse nouvelle". Puis, elle l'a ensuite rappelé, "la grossophobie est un fléau", tout comme le harcèlement qui peut parfois mener à des drames.

"J'ai deux fois plus de chances d'être attaquée"

Des attaques qui avaient été d'autant plus difficiles à gérer pour elle à l'époque, étant donné qu'elle n'a jamais échappé au moindre reproche, "Manque de chance, j'ai deux fois plus de chances d'être attaquée, je suis 'grosse' et 'fille de' [Michèle Bernier et Bruno Gaccio sont ses parents, ndlr]". Néanmoins, elle a tenu à rassurer ses fans, même s'il lui arrive encore aujourd'hui d'être critiquée de la sorte, il est désormais loin le temps où elle pouvait en souffrir.

"Ces attaques me coulent désormais plus facilement dessus. Je me sens très légitime à ma place", a-t-elle révélé. Malgré tout, elle s'est tout de même dévoilée un brin fataliste sur l'évolution de sa carrière, "Même si je n'ai pas envie de jouer les grosses de service, je suis bien consciente que je n'obtiendrai jamais de rôle de jeune première. Je ne jouerai jamais Juliette, mais plutôt la nourrice, et ça me va très bien".