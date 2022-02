Demain nous appartient : un retour de Clément Rémiens (Maxime) déjà prévu ? "On l'espère"

Et voilà, une page de Demain nous appartient vient de se tourner. Ce lundi 21 février 2022, Clément Rémiens - après avoir récemment quitté Ici tout commence, a cette fois-ci fait ses adieux à la série principale de TF1. La fin d'une aventure de plus de 4 ans pour l'interprète de Maxime Delcourt qui, heureusement pour nous, s'est terminée d'une jolie façon.

Pas de fin mortelle pour Maxime

Comme cela était annoncé dans le spin-off et malgré une dernière intrigue extrêmement mouvementée auprès de sa famille, le jeune chef est parti aux USA afin de prendre la tête d'un restaurant de Michel Sarran. Un soulagement pour les fans qui, forcément, craignaient de voir le héros mourir à l'écran, ce qui aurait facilité les explications concernant sa future absence.

Néanmoins, comme l'a confié Marc Kressmann (producteur) à Allociné, "Il n'a jamais été question de tuer Maxime". Une affirmation qui peut paraître logique aujourd'hui, mais qui même pour Clément Rémiens n'a jamais été une évidence. "Clément m'a dit quelque chose d'assez amusant : sur Ici tout commence, son personnage avait toujours peur de se faire virer, et sur Demain nous appartient il était toujours à deux doigts de mourir", s'est souvenu le directeur de collection.

Un retour déjà espéré par les producteurs

De fait, étant donné que Maxime est donc toujours en vie dans l'univers de Demain nous appartient et d'Ici tout commence, peut-on s'attendre à le voir réapparaître dans le futur ? La porte est clairement ouverte. Après avoir révélé que Clément Rémiens était heureux d'avoir pu participer à une dernière intrigue aussi chaotique, "Clément était très content de revenir pour une arche pleine d'action, à suspense, avec toute la famille réunie, en danger. On était en plein dans l'ADN de la série", Marc Kressmann n'a pas caché qu'il espérait désormais que cette excitation le motivera à revenir plus tard, "C'était une façon parfaite pour lui de clore sa présence sur Demain nous appartient. Momentanément en tout cas, on l'espère".

Oui, là où Clément Rémiens est prêt à se lancer dans de nouveaux projets, l'équipe de Demain nous appartient lui tendra toujours les bras pour de nouvelles histoires. Interrogé sur le dernier plan du jeune homme à l'écran, le producteur a rappelé que rien de définitif n'était acté, "On laisse Maxime qui regarde Sète, c'est assez beau. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? Est-ce qu'il reviendra un jour ? On verra bien".

Nos doigts sont déjà croisés.