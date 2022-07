Demain nous appartient : Tristan Jerram confirme la mort de Noa, adieux émouvants de l'acteur sur Instagram

Plus belle la vie prendra peut-être fin cet automne sur France 3, mais le coeur des téléspectateurs ne cessera pas de se briser pour autant. Comme on peut régulièrement le découvrir du côté des séries quotidiennes de TF1, les scénaristes y sont tout aussi sadiques et n'hésitent jamais à tuer des personnages quand ça les arrange.

Nouveau mort à Sète

A cet effet, c'est ce mardi 12 juillet 2022 que Demain nous appartient a été marqué par un nouveau drame. On a pu le découvrir à l'écran, Noa - le héros incarné par Tristan Jerram, a tristement trouvé la mort à la suite d'une électrocution au mas. Tandis qu'il lavait les huîtres récupérées, il a été victime d'un défaut (ou plutôt d'un sabotage) de la laveuse industrielle.

Un décès qui sera officialisé dans l'épisode de ce mercredi 13 juillet (l'épisode de la veille pouvait laisser croire à un sauvetage de dernière minute), mais qui a déjà été confirmé par l'acteur. "Et voilà, clap de fin pour Noa", a sobrement déclaré Tristan Jerram sur Instagram cette semaine.

Tristan Jerram remercie tout le monde

Très ému, le comédien n'est pas revenu sur ce départ (volonté de sa part ou des scénaristes ?), mais il a tenu à remercier toutes les équipes de DNA pour cette expérience. "Un très grand merci à tout le monde chez TF1 et Telsète pour cette aventure et cette opportunité, et bien évidemment merci à toutes les équipes que j'ai rencontrées là-bas, a-t-il écrit. Un grand merci à tous les partenaires de jeu que j'ai eu la chance de rencontrer sur DNA. Alexandre Brasseur, Sahelle De Figueiredo, Maxime Lélue, Camille Genau, Franck Monsigny, Samy Gharbi, Norbert Haberlick ... pour ne citer qu'eux. Et surtout pour ne citer que certains avec qui j'ai tourné car il y en d'autres des rencontres !"

Et parmi ces rencontres, il y en a une qui l'a profondément marqué : Alice Varela, l'interprète de Judith. Tandis que leurs deux héros ont passé énormément de temps ensemble, Tristan Jerram a plaisanté sur leur relation formée sur les plateaux, "Et merci bien sûr à Alice de m'avoir supporté tout ce temps (j'avoue, je ne sais pas comment elle fait, elle est très pro). Une très belle rencontre". Si quelqu'un a des mouchoirs, on est preneur...