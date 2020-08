Demain nous appartient : Nina, la fille de Karim et Lou, en danger à cause de Chemsa ?

Christelle Moreno (Ariane Seguillon) va-t-elle mourir lors de l'opération lui permettant de donner un rein à sa fille Laura (Laura Dary) ? Alors que l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi 6 août sur TF1 se termine sur un énorme cliffhanger et que les prochains épisodes nous donneront une réponse, une nouvelle intrigue va prendre le relai et voir le jour dès lundi prochain. Celle-ci sera axée sur Chemsa (Donia Eden), le témoin protégé que Karim (Samy Gharbi) cache chez lui, faisant croire qu'il s'agit de sa nouvelle petit amie.

Karim, Chemsa et Lou au coeur de l'action dans Demain nous appartient

Alors que Lou (Rani Bheemuck) commence à se poser des questions au sujet de la nouvelle chérie de son ex, Karim va devoir lui révéler toute la vérité. Et pour cause, il se pourrait bien que Nina, leur fille, se retrouve en danger. Le capitaine Saeed va en effet recevoir une vidéo menaçant de tuer Nina s'il ne tue pas Chemsa. Et il ne s'agit pas de menaces en l'air puisque, dans un extrait dévoilé en avant-première par TF1, la petite fille va être introuvable, malgré un garde du corps chargé de surveiller la maison de Lou et Victor (Farouk Bermouga).

Nina enlevée par les hommes de main du frère de Chemsa ?

A-t-elle été enlevée par les hommes de main du frère de Chemsa ? Karim et Lou vont-ils la retrouver ? Une chose est sûre, la fin de cette intrigue va sonner le départ de Donia Eden, comme elle le confiait il y a peu : "Je ne devais rester que deux mois, ça a finalement duré huit (...) Dès le départ, j'avais dit que je ne resterais pas, mais comme le duo avec Samy Gharbi fonctionnait bien, on nous a écrit une belle intrigue qui va s'achever cet été. J'ai eu droit à des cascades, c'était génial. Jamais je n'avais fait ça". Il va y avoir de l'action !