Demain nous appartient : départ définitif pour Virginie Corkas ou futur retour ? Audrey Looten répond

Tandis que la série Ici tout commence vient de perdre Clément Rémiens (Maxime Delcourt) qui a décidé de s'attaquer à de nouveaux projets, Demain nous appartient vient elle aussi de perdre un membre de son casting. De qui s'agit-il ? De Audrey Looten, l'interprète de Virginie Corkas.

Une surprise ? Pas tant que ça. Comme on a pu le découvrir sur TF1, l'intrigue de cette héroïne semble être allée au bout de ce qu'il pouvait y avoir à raconter. Ainsi, après avoir pris la décision de déménager à Lyon au côté de Jules (Xavier Widhoff), Virginie a récemment mis fin à son histoire avec Martin (Franck Monsigny). Et si le concept de relation à distance, un temps évoqué, aurait pu permettre au personnage de rester au coeur des histoires, celui-ci a finalement été balayé par Virginie, ne laissant donc plus aucune place à son actrice.

Audrey Looten officialise son départ de Demain nous appartient

Un départ qui nous a offert une jolie scène d'adieux à l'écran et que vient de célébrer la comédienne sur Instagram. "Voilà, c'est une page qui se tourne. Je vous le dis, je vous l'avoue, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai tourné cette scène, cette dernière scène, a-t-elle notamment confessé. On pense que ça va aller mais on ne s'attend pas à autant d'émotion. Parce que ce personnage, je l'ai accueilli à bras ouverts, il m'a apporté beaucoup. "Virginie Corkas", j'ai aimé te donner vie."

Puis, en plus de la mise en ligne de nombreuses photos des coulisses du tournage, Audrey Looten a tenu à rendre hommage à ses nombreux partenaires de jeu rencontrés au cours de la série, mais également - à l'instar de Clément Rémiens, aux personnes de l'ombre essentielles au bon fonctionnement d'une telle fiction, "Je pense aussi à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagnée, toutes ces personnes au maquillage, à la coiffure, aux costumes, j'ai croisé beaucoup de belles âmes sur ma route, toutes remplies de bienveillance, le sourire aux lèvres, je pense à vous tous : techniciens, à la mise en scène, au son, l'image..."