Delphine (Mariés au premier regard 4) de nouveau en couple avec Romain ? Elle répond

Après leur mariage dans Mariés au premier regard 4, Delphine et Romain sont restés ensemble un an. C'est en juin 2020 qu'ils ont annoncé leur rupture surprise, mais ils ont officiellement divorcé au mois d'octobre de la même année. Depuis, les ex ont bien du mal à tourner la page... Romain a d'ailleurs profité de la venue de la production chez lui, pour l'épisode bilan de Mariés au premier regard 2021, pour demander de l'aide afin de reconquérir Delphine.

Delphine annonce sa nouvelle rupture avec Romain

Mission accomplie puisque Delphine a accepté de le revoir et de donner une seconde chance à leur histoire tout en prenant leur temps, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Romain et la participante de Mariés au premier regard 4 sont-ils de nouveau en couple ou bien sont-ils définitivement séparés ? Delphine a enfin répondu à la fameuse question en story sur Instagram : "Concernant Romain et moi, c'est terminé. On a réessayé pendant trois semaines après le tournage et là, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. Il y a eu une cassure et on ne pouvait pas retourner en arrière."

La participante à Mariés au premier regard 4 a ensuite confié : "On est malgré tout resté en bons termes, on ne se veut pas du mal, mais voilà, chacun sa vie et on ne se souhaite que du bonheur. Ça reste une très belle rencontre que je ne regrette pas du tout. Je suis passée à autre chose, je vais de l'avant." De son côté, Romain ne s'est pas exprimé sur la fin de sa relation avec Delphine.