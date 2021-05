Romain (Mariés au premier regard 4) divorcé de Delphine : il passe en mode reconquête 😍

L'heure était au bilan dans Mariés au premier regard 2021 ! Dans l'épisode spécial de fin, les téléspectateurs ont enfin découvert quel couple attend un bébé : il s'agit de Matthieu et Laure comme l'avaient deviné de nombreuses personnes ! Eh oui, les amoureux vont bientôt devenir parents pour la première fois, d'une petite fille. Eux qui voulaient prendre leur temps, c'est raté 😂 En revanche, l'histoire ne s'est pas aussi bien terminée pour Cécile et Alain, pour Marianne et Aurélien ainsi que pour Laura et Clément.

Romain tente de reconquérir Delphine après leur divorce

Ces couples ont divorcé depuis la fin de l'émission de M6 et pour le moment, une seconde chance ne semble pas prévue au programme. Par contre, Delphine et Romain de Mariés au premier regard 4, eux, ont pris le chemin de la réconciliation dans l'épisode "Que sont-ils devenus 6 mois plus tard ?".

Mariés en juin 2019 et divorcés en octobre 2020, les deux participants ont encore bien du mal à tourner la page de leur histoire. Romain a d'ailleurs profité de la venue de la production chez lui pour lui demander de l'aide afin de reconquérir Delphine. Il lui a alors enregistré une belle déclaration en vidéo avant de lui proposer de la revoir.

De nouveau en couple ?

Depuis leur rupture, en juin 2020, la participante a toujours refusé de reprendre contact avec son ex, mais cette fois-ci, elle a accepté de l'écouter en face : "Tu me manques beaucoup, nos moments me manquent. Aujourd'hui, cette démarche consiste à venir te voir et à te demander de nous donner du temps, de pouvoir essayer de laisser une chance à notre histoire", lui a confié Romain. Ses mots n'ont bien évidemment pas laissé Delphine insensible, mais leurs différends sont encore trop présents dans sa tête.

Alors, qu'a-t-elle décidé ? Eh bien, la participante de Mariés au premier regard 4 a choisi l'option de laisser une seconde chance à leur couple tout en prenant leur temps. Ils ne sont donc pas vraiment de nouveau ensemble, mais la bonne nouvelle est que leur histoire n'est pas terminée ! La question maintenant est : où en sont Delphine et Romain aujourd'hui ? Delphine a promis d'en dire plus à ce sujet sur son compte Instagram. Affaire à suivre du coup !