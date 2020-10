Delphine (Mariés au premier regard 4) et Romain : après la rupture, place au règlement de comptes

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Après s'être aimé passionnément depuis leur rencontre dans Mariés au premier regard 4, Delphine et Romain annonçaient leur rupture fin juin. Selon le Marseillais, le confinement ainsi qu'un manque de communication auraient eu raison de leur couple : "Les premières semaines c'était top et après on ne se supportait plus. A un moment donné, moi, j'avais besoin de respirer. J'émettais le fait de pouvoir rentrer chez moi 2/3 jours, elle le voyait d'un mauvais oeil. Entre Delphine et moi, le problème c'est un gros manque de communication. Il y avait aussi beaucoup de fierté de notre part à tous les deux."

Après leur rupture, Romain et Delphine règlent leurs compte

S'ils semblent tous deux avoir tourné la page, ils ont encore des comptes à régler, et ils ont décidé de le faire dans l'émission Aqashow du blogueur Aababe, en collaboration avec Télé Star. Faisant référence aux piques envoyées sur les réseaux sociaux et lors d'interviews, Delphine a interpellé son ex : "T'es obligé d'afficher tout ça ? T'es obligé de faire tout ça ? On habite à une demi-heure l'un de l'autre, pourquoi on ne se donne pas rendez-vous pour mettre cartes sur table ?". Et pour cause, ils auraient pu s'expliquer à de nombreuses reprises, et notamment au Mondial la Marseillaise à Pétanque début septembre, auquel ils ont tous les deux participé.

La candidate de Mariés au premier regard 4 en larmes

De son côté, Romain s'est montré très dur envers celle à qui il est encore marié : "J'aime pas citer cette phrase mais c'est la vérité : après le manque il y a l'oubli... On divorce dans dix jours, à un moment donné il y a eu beaucoup beaucoup de choses...". De quoi blesser Delphine, qui ne peut retenir ses larmes... En tout cas, ils vont devoir se retrouver une dernière fois le 22 octobre prochain puisque c'est à cette date qu'ils doivent signer les papiers du divorce...