Delphine (Mariés au premier regard) de nouveau en couple avec Romain ? Elle met les choses au clair

Les fans du couple Romain et Delphine gardent espoir. Si fin juin, après un mois de rumeur, le couple confirmait leur rupture, ils espèrent que celle-ci n'est que temporaire et que les deux candidats de Mariés au premier regard vont se remettre ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont cru en voyant qu'ils participaient tous les deux au Mondial la Marseillaise à Pétanque le week-end dernier. Se seraient-ils remis ensemble cet été ?

Delphine met les choses au clair sur sa rupture avec Romain

Face aux nombreux messages des internautes, Delphine a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram ce mardi 1er septembre 2020 : "Je voulais juste mettre un petit truc au clair. Je reçois énormément de messages disant que Romain et moi on était à La Marseillaise. Oui j'y étais et c'est parce que je joue de la pétanque depuis que j'ai 17 ans. C'est déjà assez compliqué pour moi de vivre cette rupture même si ça fait plusieurs mois. Donc respectez mon choix s'il vous plaît, arrêtez de me parler de Romain, merci".

Non, ils ne se sont pas remis en couple

C'est dans les colonnes de Télé Loisirs que ce dernier révélait les raisons de leur rupture : "je pense fortement que cela (ndlr : le confinement) a eu un impact sur notre couple. D'ordinaire, je suis quelqu'un qui travaille énormément, entre 10 à 12 heures par jour, jusqu'à 6 jours par semaine. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Bien sûr, Delphine était au courant, elle savait mon rythme de vie. Et là, tomber dans une routine où H24 on est ensemble durant deux mois, c'était très compliqué... J'ai perdu toute intimité, elle aussi, je pense. Les premières semaines c'était top et après on ne se supportait plus. A un moment donné, moi, j'avais besoin de respirer. J'émettais le fait de pouvoir rentrer chez moi 2/3 jours, elle le voyait d'un mauvais oeil. Entre Delphine et moi, le problème c'est un gros manque de communication. Il y avait aussi beaucoup de fierté de notre part à tous les deux."