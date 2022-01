Décès de Mava Chou : Romain, son compagnon détaille ses derniers mots, "Elle m'a dit 'Je vais fermer les yeux'"

Son histoire a ému la toile... Le 22 décembre 2021, Mava Chou, la youtubeuse suisse apparue dans On a échangé nos mamans s'est donné la mort. La cause de ce suicide serait un "harcèlement en meute" d'après Jeremstar. Selon le blogueur, la jeune femme aurait également déposé une plainte contre son ex-mari, Adrien Czajczynski, et contre X le jour de sa mort. Après son divorce, la youtubeuse aux 158 000 abonnés avait refait sa vie avec un certain Romain. Dans un post Facebook, ce dernier a rendu hommage à celle qui partageait sa vie. "Une femme resplendissante, radieuse, gentille, attentionnée, un peu fofolle sur les bords, forte, courageuse et authentique, égale à toi-même" écrit-il avant d'ajouter : "Je voulais également te remercier et tu le savais, d'avoir fait en sorte de me protéger de tout cela... Je sais et tu sais ce que nous étions et nous resterons l'un pour l'autre. Je t'aime et je t'aimerai mon coeur, mon ange".