Deadpool 3 : une suite officiellement confirmée, le personnage intègre le MCU !

Y a-t-il encore une place pour Deadpool au cinéma ? C'est la question qui inquiétait de nombreux fans du personnage suite au rachat du studio Fox par Disney. Après tout, l'univers de cet anti-(super)héros pas comme les autres n'est clairement adapté au côté familial que souhaite développer la maison de Mickey, que ce soit à cause de son ton irrévérencieux ou de sa violence graphique.

Deadpool 3 est confirmé

Bonne nouvelle, Disney ne rêve pas uniquement d'un monde de Bisounours et n'a donc aucunement l'intention de nous priver de nouvelles aventures WTF de Wade Wilson. Kevin Feige - le big boss du MCU, l'a confirmé, Deadpool 3 va non seulement voir le jour d'ici quelques années au cinéma, mais la franchise va même faire officiellement son entrée au sein du Marvel Cinematic Universe en ayant le droit de garder son identité.

Auprès de Collider, le producteur a révélé, "Ca sera un film rated R [entre -12 ans et -16 ans en France, ndlr] et nous sommes déjà en train de travailler sur un scénario en ce moment. Ryan Reynolds supervise tout ça". A en croire ses propos, il aurait été idiot d'intégrer Deadpool dans cet univers en réécrivant ses caractéristiques afin d'attirer un public plus jeune, "C'est un genre de personnage totalement différent dans le MCU et Ryan est une véritable force de la nature. C'est juste incroyable de le voir lui donner vie".

Pas de suite avant longtemps

De quoi forcément nous réjouir et nous rassurer sur l'intrigue à venir, même s'il faudra attendre encore un moment avant de retrouver le personnage sur nos écrans. Kevin Feige l'a immédiatement précisé, le tournage ne débutera pas avant 2022 (au moins), "Ca ne sera pas filmé cette année. Ryan est super occupé, c'est un acteur demandé. Et de notre côté [pour le MCU] on a déjà beaucoup de choses qui ont été annoncées que l'on doit réaliser maintenant."

Une situation frustrante, mais qui nous laisse le temps d'imaginer tous les crossovers possibles avec les autres héros du MCU. On le sait, Deadpool adore taquiner Spider-Man dans les comics. Peut-on s'attendre à voir Tom Holland faire une petite apparition à l'écran ? A suivre.