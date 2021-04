David Rodriguez (TikTok) : "Kevin est arrivé parce que je faisais des crises d'angoisse" (Interview)

David Rodriguez se confie sur son personnage Kevin

TikTok a changé la vie de pas mal de personnes durant le premier confinement ! On pense notamment à Savanah, qui ressemble à Cheryl de Riverdale, Noholito, Lenna Vivas, la French House (Raphaël Curron, Louise Ragot, Sacha Sadok...) ou encore aux couples Nina & Alex, Mareva & Kelly, Booshra & Mamad, Justine & Axel et Jason & Hwi-Huyn. David Rodriguez a lui aussi vu son nombre d'abonnés grimper d'un coup, notamment grâce à ses vidéos drôles avec son alter-ego très susceptible, Kevin, dont il se moque très régulièrement.

Il a vraiment réussi à donner vie à son personnage sur TikTok, mais au fait, comment est-il né ? "Kevin est arrivé parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse donc je me parlais à moi-même. Soudainement, j'en ai fait un personnage qui m'a aidé. Donc, il y avait Kevin qui m'engueulait avec son zozotement et ça me faisait rire au final, même si c'était moi-même", explique David Rodriguez en interview avec PRBK. Depuis, Kevin est donc resté et aujourd'hui, il amuse les 7 millions d'abonnés de l'influenceur, si on regroupe ses deux comptes @davidrodp et @davidyrodriguez.

Pourquoi des vidéos en anglais ?

Oui, oui, David Rodriguez a bien deux comptes TikTok, l'un en français et l'autre en anglais parce que Kevin parle aussi anglais, ce qui rend le résultat encore plus drôle bien évidemment. Une idée que le TikTokeur belge a eu lors d'un travail au Portugal : "Je parlais en anglais et quand j'ai dit 'Ah no aquagym every morning, not possible for me. Je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose. J'en ai fait une vidéo et ça a grimpé en flèche", nous raconte-t-il. Magique 😂

