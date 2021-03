Savanah (TikTok) : "Je ne veux pas être tout le temps associée à Cheryl Blossom" (Interview)

Depuis le confinement, l'application TikTok est devenue un véritable phénomène, à tel point que des collectifs d'influenceurs ont commencé à se créer : la French House (avec Raphaël Curron, Louise, Sacha...), la Defhouse, la Sway House ou encore la Sparkle Agency avec Roy, Axel et Justine, Manon, Enzo et Savanah. Savanah, elle, s'est d'ailleurs pas mal démarquée grâce à un détail physique : sa ressemblance avec Cheryl Blossom, jouée par Madelaine Petsch dans Riverdale.

Savanah comparée à Cheryl Blossom, elle se confie

Les internautes sont nombreux à la comparer à l'actrice, mais qu'en pense la principale intéressée ? Même si Savanah joue de cette comparaison sur son compte TikTok, elle n'en est pas hyper fan, d'autant plus qu'elle ne mate pas Riverdale : "Je n'ai jamais regardé la série. Je crois que j'ai regardé peut-être un épisode, ce n'est pas du tout le genre de série que j'aime. Après, je ne juge pas, mais je ne regarde pas cette série et je ne veux pas être tout le temps associée à Cheryl Blossom", a confié l'influenceuse sur TikTok.

Et puis Savanah n'est pas du genre à envier la vie de Madelaine Petsch : "Même si je me doute qu'elle a une vie merveilleuse, je suis très contente dans ma vie." Elle est surtout très heureuse en amour depuis 3 ans maintenant, elle habite même avec son chéri : "On est dans la même fac, on s'est rencontré là-bas. On avait les mêmes groupes d'amis et puis, on a appris à se connaître."