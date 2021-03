Booshra et Mamad : "Ce n'est pas un gros mot de dire influenceur ou TikTokeur" (Interview)

Comme Nina et Alex, Jason et Hwi-Huyn, Lenna Vivas, Justinemaarc et Axelwino ou encore Mareva et Kelly, Booshra et Mamad, le couple expert des pranks, ont eux aussi cartonné sur TikTok pendant le premier confinement. Ils comptabilisent aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés sur l'application ! Forts de leur succès, les amoureux ont décidé d'aller encore plus loin en se lançant dans la musique avec le son Tic Tac Tik Tok, devenu un challenge sur les réseaux sociaux.

Booshra et Mamad se confient en interview

En interview avec PRBK : Booshra et Mamad se sont confiés sur la création de leur morceau, pas vraiment prévu : "On était en studio, une instru est passée et on a dit 'wow mortel'. Booshra a commencé à délirer, on est parti dans un délire 'Tic Tac Tik Tok' et on a enregistré." Ils nous ont ensuite avoué qu'ils ne souhaitent pas être catégorisés comme des TikTokeurs/influenceurs même si cette étiquette ne les "dérange pas plus que ça" : "C'est réducteur, mais ce n'est pas un gros mot de dire influenceur ou TikTokeur."

Booshra et Mamad ont aussi répondu à la question que pas mal d'internautes se posent : combien d'enfants ont-ils ? La réponse ? Deux filles ! On peut les voir de dos ou entendre leur voix sur les vidéos, mais on ne voit jamais leur visage. Un souhait de la part des jeunes parents, encore pus respecté depuis leur succès sur TikTok : "On est obligé de les intégrer, mais les afficher, il faut d'abord qu'on digère et après, on verra."

