Danse avec les stars 2022 : Maxime Dereymez clashe le nouveau jury "C'est un choix très bizarre..."

Danse avec les stars 2022 devrait prochainement débarquer sur TF1 et les premières infos commencent déjà à fuiter. Le casting se dessine petit à petit et de nombreux danseurs ont annoncé qu'ils ne participeront pas à la 12ème saison. Parmi eux, on retrouve Maxime Dereymez, présent depuis la toute première saison. Il a dévoilé qu'il quittait le concours de danse de TF1 dans un émouvant post Instagram ce mercredi 27 juillet 2022.

"DALS et moi ne soufflerons pas notre 12ème bougie. Et ce n'est pas sans émotion, car cette émission aura littéralement changé ma vie. Je me suis investi à 300% chaque saison, sur chaque tableau, pour offrir le meilleur de moi-même, sublimer mes partenaires et honorer cette magnifique place de coach et de chorégraphe. Ce challenge à répétition m'aura nourri, inspiré et ouvert les portes vers d'autres horizons" a écrit celui dont l'attitude a parfois surpris les internautes.

Maxime Dereymez tacle le nouveau jury

Parmi les changements opérés pour cette saison 12, on retrouve aussi la mise en place d'un tout nouveau jury. Chris Marques et François Alu restent en place, tandis que Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot remplacent Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova. Un choix que Maxime Dereymez ne valide visiblement pas. Dans une vidéo qui tourne sur TikTok depuis le 28 juillet, on voit le célèbre danseur répondre à une question sur ce nouveau jury.

"Deux danseurs étoiles, Marie-Agnès Gillot et François, qui était déjà là l'année dernière et puis Bilal et donc Chris Marques. Pour moi, il y a un danseur qui connaît la danse de salon, alors que c'est une émission, un programme qui est basé sur la danse de salon à la base. Quand on n'a pas de vocabulaire pour juger la danse de salon, c'est problématique. C'est un choix de TF1 qui est très bizarre" déclare-t-il sans langue de bois. En revanche, on imagine qu'il ne s'attendait pas à ce que cela soit relayé sur les réseaux.