Danse avec les stars 2022 : l'émission recalée par Nabilla Benattia... pour un rôle dans le jury ?!

Pour la saison 12 de Danse avec les stars, dont la diffusion débutera le 9 septembre 2022 sur TF1, le jury accueillera deux nouvelles têtes, à savoir Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot en lieu et place de Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Un bouleversement qui ne plait pas à tout le monde (poke Maxime Dereymez), et qui aurait pu être encore plus fou. Selon la rumeur du moment, Nabilla Benattia aurait pu devenir jurée de DALS cette année.