Dan Simkovitch, la Mme Bellefeuille des Filles d'à côté, est morte à 66 ans

Diffusée entre 1993 et 1995 sur TF1, Les filles d'à côté reste l'une des sitcoms les plus cultes d'AB Productions. Dans la série de Jean-Luc Azoulay, on suivait cinq trentenaires et voisins de paliers. Mais en plus de Claire, Fanny, Magalie, Marc et Daniel, on retrouvait aussi dans la sitcom Georgette Bellefeuille, locataire dans le même immeuble et cliente insupportable de la salle de sport. C'est Dan Simkovitch qui l'incarnait.

Dan Simkovitch est morte, sa fille lui rend hommage

Mme Bellefeuille n'est plus... C'est sa fille, Yaële Simkovitch, qui a annoncé son décès sur Facebook dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai. Dan Simkovitch est morte ce mercredi 20 mai des suites d'un cancer. "Dan, ma maman, est morte mercredi. Le cancer avec lequel elle vivait depuis plus de quatre ans a eu raison de ses forces." a écrit Yaële sur son compte où elle rend un bel et long hommage à l'ancienne actrice. "Maman n'était intéressée que par l'amour. Elle voulait aimer, être aimée, regarder, lire, écouter des histoires de gens qui s'aimaient et qui aimaient des choses. Les dernières décennies de sa vie ont été marquées par une quête passionnée vers l'acceptation de soi et le bien-être. Après avoir essayé d'aimer la terre entière elle s'attelait enfin à s'aimer soi." peut-on lire.