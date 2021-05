D'où l'on vient : le film de danse de l'été se dévoile dans une bande-annonce éblouissante

Maintenant que les salles de cinéma sont de nouveau ouvertes, il est temps de se programmer quelques séances pour en reprendre plein les yeux. Et ça tombe bien, c'est le 23 juin prochain que Warner Bros dévoilera l'un des films les plus attendus de cet été : In The Heights (D'où l'on vient en VF), réalisé par Jon M. Chu.

Un film sublime

Au programme ici ? Porté par un casting incroyable composé notamment de Anthony Ramos (Hamilton), Stephanie Beatriz (Brooklyn 99) ou encore Corey Hawkins (24 Legacy), In The Heights - qui prendra la forme d'un film de danse écrit par le génie Lin-Manuel Miranda (Hamilton), nous plongera dans une ambiance aussi réjouissante que magnifique.

Située à Washington Heights, l'histoire suivra ainsi la vie mouvementée de ce quartier magique où les rêves, l'amour, l'amitié et les drames font vibrer le coeur de tous les habitants. Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce (voir dans notre diaporama), il sera difficile de résister au côté feel-good de In The Heights qui, en plus de chansons entêtantes qui célèbreront la montée en puissance d'une relation naissante, pourra compter sur des chorégraphies incroyables et tableaux sublimes grâce à une mise en scène inventive et visuellement bluffante.

Le projet validé par Ariana Grande

Oui, In The Heights sera clairement ce genre de films qui nous donnent à chaque fois envie de bouger sur notre siège. Pas étonnant d'apprendre qu'il a déjà été validé par Ariana Grande. La chanteuse l'a en effet confessé, elle a été bouleversée par cette histoire, "Impossible de se remettre de la beauté et de la perfection de ce film éblouissant et absolument magnifique".