Cyril Hanouna dézingue Géraldine Maillet dans TPMP et c'est violent !

Comme tous les soirs, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs débattent de tout ce qui fait l'actualité dans TPMP. Ce mercredi 20 mars 2022, fini les culottes de Ruby Nikara, la discussion tournait autour d'un sujet beaucoup plus sérieux : la présidentielle 2022. Il y a quelques jours, Laurent Fontaine avait taclé les militants d'Eric Zemmour en les qualifiant de "facho", de "réac" et d'"homophobes". Des propos qui lui ont valu de recevoir des menaces sur les réseaux sociaux. Il était donc de retour sur le plateau pour aborder ce sujet. Pour Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français (PCF), invité lui aussi, ces militants sont "en colère" et ne savent plus vraiment vers qui se tourner en politique.

"Les donneuses de leçons comme vous, on en a marre !"

Mais pour Géraldine Maillet, la colère n'est pas une excuse. "Les saluts nazis à Villepinte, ce n'est pas de la colère...", a-t-elle lâché en faisant référence au meeting d'Eric Zemmour. Une remarque qui n'a pas plu du tout à Cyril Hanouna. "Les donneuses de leçons comme vous, on en a marre ! Les donneuses de leçons comme vous qui vont dire aux Français 'Il faut voter pour untel', on en a marre ! (...) Respectez un peu les Français. Laissez-moi parler, vous êtes insupportable ! Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas comme vous avec un salaire confortable, avec une très belle vie..." a déclaré, très agacé, le fantasme de Matthieu Delormeau.

Une attaque qui a beaucoup touché la compagne de Daniel Riolo. "Vous ne connaissez pas ma vie ! J'ai 50 ans, vous ne savez pas ce que j'ai fait avant, vous ne connaissez pas mon parcours. Qu'est-ce que vous connaissez à ma vie ?!". L'ancienne mannequin était même à deux doigts de quitter le plateau comme Raymond Aabou par le passé. "Si c'est comme ça je me tais, et je vais peut-être même partir" a-t-elle déclaré en rassemblant ses affaires. Géraldine Maillet s'est finalement ravisée et est restée sur le plateau. Sera-t-elle présente ce soir ? Le suspense reste entier !

Les internautes choqués