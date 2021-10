Cristina Cordula (Les Reines du shopping) prête à quitter M6 pour TF1 ? "C'est en discussion"

Cristina Cordula chez TF1 et Miss France ?

Nouveau look pour une nouvelle vie, Les Reines du shopping, La robe de ma vie... Cristina Cordula fait le bonheur des téléspectateurs depuis 2004. Et à l'instar de Stéphane Plaza, il est aujourd'hui difficile d'imaginer l'animatrice sur une autre chaîne qu'M6 tant elle la représente parfaitement.

Pourtant, au détour d'une interview accordée à Télé-Star, la présentatrice et ex-mannequin l'a confessé, elle n'est pas fermée à l'idée de rejoindre TF1. Interrogée sur ses projets futurs et une possible envie d'intégrer le jury de Miss France, Cristina Cordula a dans un premier temps révélé, "C'est en discussion", avant d'ajouter plus loin, "Sylvie Tellier m'a dit que je pourrais réellement y avoir ma place".

Un projet lié à une condition importante

De quoi faire trembler le monde de la télévision ? Ses émissions cultes sont-elles sur le point de prendre fin ? On vous rassure, ça ne risque pas. Et pour cause, l'animatrice l'a ensuite précisé, cette possibilité "est envisageable" uniquement grâce à l'actuel "projet de fusion entre TF1 et M6".

Autrement dit, si cette cohabitation entre les deux groupes venait réellement à voir le jour en 2022, elle pourrait alors facilement alterner des passages sur les deux chaînes sans risquer de casser son contrat. Dans le cas inverse, il est peu probable de la voir dire adieu à ses programmes cultes uniquement pour un rôle annuel chez Miss France. Après tout, à l'inverse d'M6 qui lui apporte la garantie d'une place quotidienne à l'antenne, l'access-prime time de TF1 est déjà bien chargé avec Familles nombreuses, la vie en XXL qui cartonne, tout comme les séries Ici tout commence et Demain nous appartient. On peut donc souffler.