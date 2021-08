Les Reines du shopping : Cristina Cordula candidate, une famille au casting... toutes les nouveautés

Les nouveautés des Reines du shopping

Après Incroyables Transformations, c'est au tour des Reines du shopping de revenir avec des épisodes inédits sur M6 ! Et qui dit nouvelle saison, dit nouveautés ! Elles seront nombreuses si l'on en croit les confidences de Cristina Cordula au magazine Télé 7 Jours : "Nous recevrons un homme qui devra habiller sa soeur. C'est très drôle car il devra la rendre attrayante. Une mariée habillera son témoin de mariage, une famille entière va concourir : la petite fille sera donc en compétition avec sa grand-mère. Il y a vraiment des moments amusants."

Sans oublier que l'animatrice va concourir dans sa propre émission lors d'une spéciale "Qui peut battre Cristina Cordula ?". Un peu comme Chasseurs d'appart l'a fait avec Stéphane Plaza. "Ca va être génial ! Je suis assez excitée par ce concours car j'admire les filles qui participent à l'émission. Franchement, acheter des vêtements en deux heures et demie, avec un thème imposé, c'est très difficile. Je ne sais pas si j'en serai capable. Je vais jouer le jeu et on verra", raconte Cristina Cordula.

Elle sera donc en compétition avec 4 autres concurrentes : "Je ne sais pas si je serai la meilleure car il faut réfléchir vite et je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Quand je fais du shopping, j'hésite souvent entre plusieurs modèles."