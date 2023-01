Cosmic Love : Anna toujours avec Florian ? Elle évoque son départ précipité et ses projets

Dans une interview accordée au Figaro Magazine, Anna, la Taureau de 25 ans, s'est confiée sur son parcours. L'émission Cosmic Love, présentée par Nabilla Benattia et disponible sur Prime Vidéo, permet à quatre jeunes femmes célibataires de rencontrer un prétendant avec un signe astrologique particulier. Le but étant de matcher avec la personne la plus compatible astrologiquement parlant. Anna a quitté l'émission assez rapidement et elle ne le regrette pas.

"J'étais arrivée au bout"

Celle qui vivait sa première expérience en télé-réalité explique qu'elle a eu du mal à prendre ses marques sur le tournage, avec toutes les contraintes qu'elle ne connaissait pas. "Il m'a fallu un temps d'adaptation différent des autres candidats", explique-t-elle. Cela pourrait expliquer son départ précipité puisqu'il semblerait qu'elle soit partie parce qu'elle n'était plus forcément à l'aise.

"Dès lors que je ne me sens plus en adéquation avec ce qu'il se passe, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai eu la chance de faire de très belles rencontres à Malte mais j'ai senti que j'avais davantage de choses à vivre hors caméra. J'étais arrivée au bout de ce que pouvait m'apporter cette aventure, j'ai décidé de m'écouter et de m'en aller. Avec le recul, je ne regrette pas du tout ma décision", dit-elle. La jeune femme est quand même repartie avec Florian, avec qui elle s'entendait très bien.

En couple avec Florian ?

Anna a donc quitté l'aventure avec le beau scorpion du jeu. Les deux avaient une vraie alchimie pendant le tournage, reste à savoir si elle a continué après. On ne fera pas plus durer le suspense, la réponse est non. Les deux candidats ne sont même plus en contact : "Cela n'a pas débouché sur une histoire qui pouvait fonctionner dans la vraie vie".

En ce qui concerne son avenir, Anna est claire : "Si on me propose une autre télé-réalité, je n'accepterai pas. J'ai vécu une expérience mais je ne veux pas de l'étiquette de candidate de télé-réalité. En revanche, je souhaite développer ma propre chaîne YouTube pour parler de sujets qui me semblent importants." Fini la télé-réalité, elle veut continuer dans le domaine de la santé et devenir Youtubeuse, vous pourrez donc la retrouver sur internet.