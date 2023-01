"Qu'est-ce que tu fais ?!" : découvrez la demande en mariage originale d'un candidat d'Ultimatum France (EXCLU)

Depuis le 30 décembre 2022, les spectateurs de Netflix sont nombreux à suivre les aventures des six couples d'Ultimatum : on se marie ou c'est fini, la nouvelle télé-réalité au concept inédit. En effet, six couples sont venus tester leur amour. À la fin de l'aventure, ils doivent prendre une décision : se marier ou se quitter. Mais avant ça, il doivent passer trois semaines en compagnie d'un autre partenaire pour être sûr que le tempérament de leur chérie ou de leur chéri leur convient réellement.

Si certains internautes se sont demandés si les épisodes n'étaient pas un peu scénarisés, Romane, l'une des candidates de l'aventure leur a répondu cash : "On n'est pas des acteurs les gars", a tout d'abord répondu Romane, avant d'ajouter : "On ne suit aucun script, on vit les actions sur le moment"

"Qu'est-ce que tu fais ?!"

Dans cette version 2.0 de l'Ile de la Tentation, on découvre des candidats complètement anonymes et qui n'ont pas les codes de la télé-réalité et ça fait du bien. On les sent complètement naturels et certains vont même un peu trop loin. C'est notamment le cas de Scott qui ne fait pas du tout l'unanimité auprès des spectateurs.

Mais alors, les couples vont-ils surmonter l'éloignement et se passer la bague au doigt ? En tout cas, un candidat a pris la décision de passer de cap ! En effet, dans un épisode, on voit Sophianne faire une jolie déclaration à Lina, avant de se lever. "Qu'est-ce que tu fais ?!", lui demande sa chérie qui n'ose imaginer ce qui va se passer. Sophianne se met alors à lui chanter une jolie chanson, avant de se mettre à genou pour lui demander sa main...

Lina va-t-elle accepter ? Réponse dans Ultimatum : on se marie ou c'est fini sur Netflix. Vous pouvez découvrir l'émouvante demande dans la vidéo en haut de l'article.